SA OSMEHOM NA SASLUŠANJE! Ovako je Miša Sakašvili uveden u zgradu policije (VIDEO)

Sakašvili se pojavio u Tiblisiju, provo je prošteo gradom, a onda se danas oglasio na Fejsbuku, posle čega je i priveden

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se Sakšvili kaoo ga izvode iz automobila i nasmejan ulazi u zgradu policije.

Sakašvili je 2018. godine osuđen u odsustvu za zloupotrebu položaja na šest godina zatvora. U Gruziju se vratio pred važne izbore koji će u toj zemlji biti održani u subotu 2. oktobra 2021. godine.

Bivši gruzijski predsednik posle skoro osam godina života u izgnanstvu izenanda je odlučio da se vrati u zemlju. Prvo je šetao po prestonici Tiblisiju, a onda se oglasio na Fejsbuku, pa su mu drugovi gruzijski policajci zakucali na vrata i stavili mu lisice na ruke. Vezali ga, a on je u svom stilu sa svojim čuvenim smeškom pozirao fotoreporterima.

Ex-President of Georgia Saakashvili detained as he landed in the country. pic.twitter.com/cSSB76wfQ3