Sećate li se bebe iz Kabula koju prebacuju preko bodljikave žice? Otac ju je upoznao tek tog dana, a priča ove porodice ima SREĆAN KRAJ (VIDEO)

Hamed, čije puno ime nije otkriveno, a koji se sa svojom suprugom i detetom nastanio u Arizoni, rekao je da se nalazio unutar perimetra međunarodnog aerodroma Hamid Karzai kada je ugledao svoju ženu i novorođenče i zamolio je marinca da podigne bebu.

Rekao je da je živeo na aerodromu u Kabulu tokom celog avgusta, služeći kao lingvista kako bi pomogao američkim marincima u evakuaciji, i da je propustio rođenje ćerke.

- Jedino u šta sam verovao je da je bio marinac i da će moja ćerka biti dobro - rekao je Hamed, koji je pet godina radio sa američkim trupama.

On je dodao da sada planira da Liji, koja ima osam nedelja, dodeli srednje ime "marinac" u čast trupa koje su je spasile.

Hamed je rekao da, dok je živeo na aerodromu, nije mogao da ode da se upozna sa svojom novorođenom ćerkom i da je mogao samo da razgovara sa suprugom Sadijom preko telefona, jer je prošla težak porođaj.

On je 19. avgusta dao je instrukcije Sadiji da pobegne na aerodrom pošto su stigli izveštaji o kolegama i drugim američkim saveznicima koji su nestali pošto su talibani završili preuzimanje Avganistana.

- Dobili smo informacije da ljudi ginu ili nestaju. Zbog moje saradnje sa američkom vojskom znao sam da će moj dom biti sledeći. Nije bilo pitanje "ako", već "kada" - rekao je Hamed za CBS.

