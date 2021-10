POJAVILA SE NOVA DROGA! Šmrče se kao kokain, ali je MNOGO SMRTONOSNIJA: Dobija se iz vitalnog dela automobila (VIDEO)

U glavnom gradu Konga Kinšasi, u poslednje vreme se može videti sve više ljudi koji stoje na putu poput zombija. Jedva se kreću i potpuno su odsutni. Ovo nije šala na društvenim mrežama, već efekat novog leka: Bombe.

Glavni sastojak dolazi iz automobilskih katalizatora. Pomiješan s drogama, stvara se otrovni koktel koji, kako se nadaju mnogi mladi ljudi u Kinšasi, donosi potpuno odvajanje od nepodnošljive stvarnosti.

Na video snimku objavljenom na Jutjubu vide se dva narkomana koji stoje na ulici u glavnom gradu Konga Kinšasi, a gledaju ih deca i muškarac. Potpuno su odsutni, tela su im pogrbljena kao upitnici. Čini se kao čudo što se nisu prevrnuli i pali na pod.

Na društvenim mrežama ima mnogo sličnih video zapisa. Ljudi ih zovu zombiji. Svi uzimaju novu drogu: bombu.

U dvorištu u Kinšasi, tri mladića pripremaju svoju dozu. "Ovo je zaista dobar kvalitet. Bolje je uzimati droge nego biti sa ženom."

Braonkasti prah se meša sa drugim supstancama i zatim njuši - slično kokainu. Jedan od muškaraca objašnjava efekat. "Više volimo bombu od drugih droga jer nas zaista čini potpuno nesvesnim. Postajete veoma mirni i umorni. Onda samo stojite ili sedite negde veoma dugo."

U Kinšasi živi oko 15 miliona ljudi. Tanak je sloj super bogatih, a ogromna masa veoma siromašnih. Za većinu, zapravo, nema šanse da će jednog dana izaći iz te bede.

„Bomba“ na jeziku lingali znači „veliki, moćan, jak“ i to je najbolji način da se opiše njegov efekat. To dovodi osobu u stanje poput kome. Kako potrošači ne bi u potpunosti zaboravili na hranu, u lek su umešali stimulanse apetita. Glavna komponenta, međutim, dolazi od automobilskih katalizatora. Samljeven je u smeđi prah i sadrži supstance kao što su platina, rodijum i cinkov oksid.

To je više od otrovnog koktela, upozorava Dandi Jela I'Olembe, portparol Svetske asocijacije za lekove u Kongu: „Postoji veliki rizik da još ne poznajemo ovaj lek i ne znamo šta on radi u ljudskom telu Jedno je sigurno: niko ne sme da koristi one koji su napravljeni za automobile", prenosi DW.

Prema rečima lekara, to dovodi do oštećenja pluća i srca, a dugoročno verovatno izaziva rak. Bilo je izveštaja o pojedinačnim smrtima, ali još uvek nema zvaničnih statistika.

Predsednik Konga Felikw Čisekedi pozvao je na akciju protiv trgovine drogom. Ubrzo nakon toga, policija je javnosti pokazala neke od uhapšenih trgovaca i zaplenila vreće praha. Jedna doza košta samo jedan dolar - relativno jeftino i za Kongo.

Ali kampanje do sada nisu pomogle. Bomba je droga očajnika koji nemaju šta više da izgube - a ima ih mnogo, posebno među mladim ljudima, u glavnom gradu Konga. Oni žive od danas do sutra i ne vide perspektivu. A novi lek Bomba je jeftin, praktično je na ulici.

Tresore Kadogo je automehaničar u Kinšasi. On se svakodnevno susreće sa fenomenom nove sekunde: "Vlasnici automobila čiji su katalizatori ukradeni stalno dolaze. Pet do deset svaki dan. Moramo im naručiti zamene u Evropi. Skupo je i komplikovano."

Sve je više ovih lekova na ulicama Kinšasa. Bombe donosi potpuni zaborav. A to je danas traženo u Kongu.