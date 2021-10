JEDNA OD NAJPOTRESNIJIH SCENA IZ AVGANISTANA: Snimak ove bebe rastužio je celu planetu! (VIDEO)

Na društvenim mrežama kružio je video snimak kako otac daje svoju devojčicu u ruke američkim vojnicima, koji su je sačuvali i vratili njenoj porodici tokom masovne evakuacije iz prestonice Avganistana.

Beba Lija sada je sada stara 16 nedelja, a imala je samo 17 dana kada je se pojavio video snimak kako otac Hamid pokušava da je spase od haosa u Kabulu, preneo je list "Hil" izveštaj stanice "CBS 5".

Footage from outside Kabul airport shows an infant being passed over razor wire to soldiers on top of barricades.



Get live Afghanistan updates: https://t.co/iljScPOcvY pic.twitter.com/FVgrQtHQwL