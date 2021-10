SKANDAL! Nastavnica imala s*ks sa učenikom (14) i to na mestu gde je svako mogao da ih vidi! Razotkrila ih dečakova sestra!

Navodna veza između Britini Lopez-Marej (31) i 14-godišnjeg učenika počela je nakon što je učiteljica u poruci učeniku u avgustu ''izjavila svoja osećanja'' prema njemu, navodi se u policijskom izveštaju koji je objavio Majami Herald.

Učiteljica je radila u toj školi četiri godine, a 2017. godine dobila je nagradu za najbolju novu učiteljicu, prenosi Njujork post.

Ova navodna veza je otkrivena u subotu nakon što je učenikova sestra videla eksplicitne poruke i fotografije između njega i nastavnice, navodi se u izveštaju.

Dečakov otac je takođe otkrio golišave fotografije Lopezove u telefonu svog sina, navodi se u izveštaju.

