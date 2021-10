NOBELOVA NAGRADA ZA HEMIJU: Ovi naučnici dele prestižno priznanje!

Dvojica naučnika dele prestižnu nagradu za otkriće "genijalnog oruđa za izgradnju molekula".

Upotreba organokatalize doprinela je istraživanju novih farmaceutskih proizvoda i učinila da hemija bude zelenija, navodi se u obrazloženju Akademije.

Naučnici su dugo verovali da postoje samo dve vrste katalizatora, metali i enzimi. Nezavisno jedan od drugog, List i Makmilan su razvili treći tip - asimetričnu organokatalizu koja se nadovezuje na male organske molekule.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge