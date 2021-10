APOKALIPTIČNE SCENE IZ BRAZILA! Žestoka peščana oluja pogodila Sao Paulo (VIDEO)

Prema navodima BBC-ja, peščane oluje prekrile su i druge gradove u državi, a nebo nad celom zemljom poprimilo je različite nijanse narandžaste i braon boje.

Takve promene dogodile su se zbog jakog vetra nakon dugotrajne suše koja je prethodno pogodila Brazil.

Stručnjaci navode da su suše posledica klimatskih promena, a višak toplote u atmosferi izvlači više vlage iz zemlje i pogoršava suše.

Planeta se već zagrejala za oko 1.2°C stepena otkad je počelo industrijsko doba, a stručnjaci upozoravaju na to da će temperature nastaviti da rastu ako vlade širom sveta ne smanje zagađenje.

A massive sandstorm has wreaked havoc across the Brazilian state of Sao Paulo. The strong winds have toppled trees and power poles.@MollyGambhir gets you more details



