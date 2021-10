NESVAKIDAŠNJI SERIJSKI UBICA TERORISAO SAN FRANCISKO 60-IH GODINA! Istražitelji konačno otkrili ko se krije iza FAMOZNIH ŠIFROVANIH PORUKA!

Kejs brejkers, tim stručnjaka koji su radili na rešavanju brojnih najistaknutijih američkih nerešenih slučajeva, tvrde su da su u sredu otkrili identitet monstruma poznatog kao Zodijak ubica.

Čovek za koga kažu da je odgovoran za najmanje pet ubistava 1968. i 1969. je Geri Frensis Post, koji je umro 2018. godine. Oni takođe tvrde da su povezali Gerija sa šestim ubistvom stotinama milja daleko koje nikada ranije nije bilo povezano sa Zodijakom.

Veruje se da je Zodijak čovek iz Kalifornije koji je sebi dao taj nadimak kako bi od vlasti sakrio svoj identitet.

