Tomas Hjuz (29) i njegova devojka, Ema Tastin (32) optuženi su za ubistvo Artura Labinja-Hjuza koji je pronađen sa "povredom mozga koja se ne može preživeti" u njihovom domu u Varvikširu.

Tastin je navodno zadala fatalni udarac detetu i onda ga je slikala dok je umirao na podu hodnika.

Tužilaštvo je navelo da joj je, iako je držala telefon, bilo potrebno 12 minuta da pozove hitnu pomoć i da je lekarima rekla da je Artur "pao i dok je bio na podu, udario je glavu još pet puta".

Na suđenju koje je počelo danas ispred Koventri suda, porota je čula da je šestogodišnji dečak mesecima bio žrtva zlostavljanja i torture.



Artur je bio izolovan po 14 sati dnevno, morao je da stoji mirno i bio kažnjavan ako se pomeri, molio ih je da mu "pomognu", nisu mu davali hranu ni vodu i terali su ga da spava na podu. Tužilaštvo, koje optužuje par za surovost prema detetu i ubistvo, navelo je da je dečak nedeljama pred smrt trpeo sistematsko psihičko i psihološko zlostavljanje.

Tastin se branila tvrdeći da ih je dečak tretirao kao "go**a" i da ju je jednom prilikom čelom udario u lice.

Jedan svedok ispričao je da mu je dečak krišom tražio čašu vode kada su Hjuz i Tastin na trenutak napustili prostoriju i da je morao da mu prinese vodu jer je dečak bio previše slab da drži čašu.

Tužilac Džonas Hankin ispričao je da je dečakova odeća bila prljava, da su mu usne bile ispucale, kosa i nokti prljavi i da je bio izgladneo i bolestan.

"Svi dokazi koje ćete čuti ukazuju na to da je Artur bio fizički i verbalno zlostavljan, izolovan, da mu je pristup vodi i hrai bio ograničen ili zaranjen, da su mu osnovni životni uslovi: krevet, odeća, bili uskraćeni i trpeo je psihološko zlostavljanje", rekao je on.

Dečak je predat na brigu i staranje svom odu nakon što je njegova majka osuđena za ubistvo u februaru 2019.

Tužilaštvo je navelo da je Tastinova snimala i fotografisala uplašenog i prestravljenog Artura i slala ih Hjuzu. Na jednom snimku se vidi dečak kako mirno stoji pored frižidera za kaznu a na brojnim se čuje kako "plače i zavija".



Hjuz je 6. maja 2020. poslao poruku Tastinovoj u kojoj joj je rekao da natera dete da "nepomično stoji pored frižidera, negde napolju, bilo gde. Možeš nekom da ga daš. Baci ga sa ostalim đubretom".

Na nekim snimcima se čuje dečak kako moli strica da mu pomogne. "Molim te, molim te pomozi mi, ne daju mi da jedem", čuje se dečak.

Hjuz je u jednom trenutku u junu prošle godine rekao susedima da se ne brinu ako čuju neke sumnjive zvuke i vrisku iz kuće. "Ako čujete nekoga da viče 'nemoj da me ubiješ' samo to ignorišite, ne povređujem ga". Nekoliko dana kasnije, Artur je bio mrtav.

