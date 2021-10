BIZARNO! Prerušio se u DEBELU ŽENU, pa bivšoj bacio kiselinu u lice! Nesrećna žena UNAKAŽENA!

Dr Rim Alaui trajno je unakažena nakon što joj je njen bivši kolega i ljubavnik bacio kiselinu u lice u užasnom, planiranom i smišljenom napadu koji se dogodio na njenom kućnom pragu u Brajtonu.

Milad Ruf (25) prerušio se u debelu crnkinju, pozvonio je bivšoj devojci na vrata i bacio joj sumfornu kiselinu u lice. Nesrećna devojka pretrpela je kritične povrede lica, vrata i grudi, izgubila je vid na desno oko, ne može da zatvori oči niti pomera vrat.

Ruf je, kako su tužioci otkrili, pažljivo pripremao za napad. Napravio je spisak svega što treba da uradi i kako da se maskira, koji je policija pronašla u njegovoj kući.

ACID ATTACKER JAILED



Milad Rouf has been sentenced to 11 years after he threw sulphuric acid over his former girlfriend while disguised as a woman.



The victim, who is in her twenties, was left with life-changing injuries.https://t.co/LIxPuue4pY