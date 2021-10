DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA MIR: Filipinska novinarka i ruski novinar dobitnici prestižnog priznanja

Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir su novinarka sa Filipina Marija Resa i novinar iz Rusije Dmitri Muratov.

Među favoritima ove godine bili su beloruska opozicionarka u egzilu Svetlana Tihanovska, klimatska aktivistkinja Greta Tunberg i medijska organizacija Reporteri bez granica (RSF).

Kladionice su među favoritima stavili i Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO), ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, Palestinski centar za ljudska prava, kao i milijardera i osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa i predsednika SAD Džoa Bajdena.

#NobelPeacePrize committee chair Berit Reiss-Andersen preparing in the committee room before the announcement. Stay tuned!



Credit: © The Norwegian Nobel Institute. Photo: Geir Anders Rybakken Ørslien#NobelPrize pic.twitter.com/jpOueUFvpb