UŽAS U GRUZIJI! SRUŠILA SE STAMBENA ZGRADA: Ljudi zatrpani ispod ruševina, jedno dete spaseno (VIDEO)

Kako se navode mediji na društvenoj mreži Tviter, pod ruševinama ima najverovatnije žena i dece.

Vanredna situacija još uvek nije objavljena.

Ekipe hitne pomoći i vatrogasci su upućeni na lice mesta, dok je policija postavila kordon oko tog mesta.

Video snimci koji se dele na društvenim mrežama prikazuju spasioce radnike koji koriste tešku mehanizaciju kako bi pokušali da prođu kroz ruševine.

New post (В Батуми обрушилось часть 5этажного дома) has been published on News Tbilisi - https://t.co/rrPIUyl9St pic.twitter.com/GAy14MbvHQ

Lokalni mediji izveštavaju da bi stanovnici, uključujući i decu, mogli biti zakopani ispod ruševina. Još uvek nisu objavljene informacije o uzrocima rušenja zgrade.

Kako prenosi Raša Tudej jedno dete je spaseno iz automobila koji je bio pod ruševinama.

A child got rescued out of a car that got caught under the rubble of a collapsed building in #Batumi, Georgia https://t.co/uHhc4THRp0 pic.twitter.com/4mFZauNf9z