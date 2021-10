ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI! Lava guta kuće na Kanarima: U blizini erupcije primećene MUNJE (VIDEO)

Magma je uništila najmanje četiri zgrade u selu Kaljehon de la Gata, izjavili su svedoci za Rojters.

U blizini erupcije primećene su munje.

Studija koju je 2016. objavio časopis "Geofizikal risrč leters" pokazala je da munje mogu da se proizvedu tokom vulkanskih erupcija jer sudar čestica pepela stvara električni naboj.

Vulkan Kumbre Vijeha proradio je 19. septembra, uništio više od 800 zgrada i preko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega se većina koristi za uzgoj banana koje su jedna od glavnih kultura na ostrvu.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG