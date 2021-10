HAOS U RIMU ZBOG OBAVEZNIH KOVID PROPUSNICA: Žestoki obračuni demonstranata sa policijom, rasterivali ih vodenim topovima (VIDEO)

Proteste u Rimu obeležili su žestoki obračuni demonstranata sa policijom koja je upotrebila vodene topove i suzavac kako bi rasterala gomilu.

Kovid propusnica, uvedena u avgustu za posetu muzejima, sportskim događajima i restoranima sadrži potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o preležanoj koroni ili negativan test.

ROME—Protests against the #GreenPass, with estimated 2-3k in spilling out to the fashion district (Via del Corso), from Piazza del Popolo, today.



Police responded, at times, with water cannons.

Protesters now threatening sit-in.



