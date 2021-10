Kurc: Podržaću rad vlade, nisam kancelar iz senke

Lider Narodne partije Austrije (OVP), doskorašnji kancelar Sebastijan Kurc čestitao je svom nasledniku Aleksanderu Šalenbergu na polaganju zakletve povodom imenovanja na mestu šefa vlade i poručio da on neće biti „kancelar iz senke“.

U pisanoj izjavi Kurc je time reagovao na kritike opozicije, koja ga je optužila da će iz „senke“ dalje voditi vladu.

„U mojoj funkciji kao predsednika stranke i šefa poslaničkog kluba podržaću rad vlade, jer je to najbolje za građane naše zemlje. Jedno je u tome jasno, a to je da nisam kancelar iz senke. Narednih dana ću uložiti maksimalne napore da osiguram predaju dužnosti“; poručio je on.

Kurc je najavio da će u četvrtak položiti zakletvu kao poslanik.