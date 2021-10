'MISLILA SAM DA SAM GA UBOLA U SRCE, ALI GA ON NEMA' Ubila muža posle 24 godine braka, pa pozvala hitnu: Uz malo sreće iskrvariće na smrt

Penelopi Džekson je kuhinjskim nožem tri puta izbola, i ubila, svog muža Dejvida (78) posle svađe oko punjača za ajped.

Kako se čulo na današnjem suđenju, Dejvid Džekson je uspeo da pozove hitnu pomoć i ječeći im kaže da ga je žena izbola, ali mu je onda Penelopi prišla i zarila mu nož u grudi poslednji put.

Potom je uzela slušalicu i šokiranom operateru rekla: "Ubila sam muža, ili sam makar pokušala, jer mi je svega dosta".

Kada su je pitali gde joj je muž, mirno je odgovorila: "U kuhinji, uz malo sreće, iskrvariće na smrt".

Penelope Jackson is on trial accused of her husband David’s murder https://t.co/Lp25KcLOVl

Par, koji je 24 godine bio u braku, posvađao se oko punjača za ajped, odnosno oko toga ko će ga prvi iskoristiti.

Prvog dana suđenja koje će trajati tri nedelje, čulo se da je Penelopi Džekson vrlo odlučno i smireno odbila da pokuša da zaustavi krvarenje suprugu i da je operateru rekla: "Mislila sam da sam ga ubola u srce, ali ga on nema, onda sam ga ubola dva puta u abdomen".

Tužilaštvo je na suđenju pustilo 18-minutni snimak razgovora Penelipi Džekson i operatera hitne pomoći na kome se čuje kako mirno govori operateru da joj muž "cvili na kuhinjskom podu" i da "ima neke rupe u sebi".

Kada joj je lekar rekao da mu pritisne rane, ona je odgovorila: "Neću mu pomoći, hitna može, ali ja neću".

Optužena je rekla i da je njen suprug zaslužio sve što mu se dogodilo, kao i da je spremna da plati cenu za to.

Penelopi je potom policiji, posle hapšenja, rekla: "Znam šta sam uradila i, ako to nisam uradila kako treba, biću veoma ljuta".

A retired accountant stabbed her fourth husband to death because she “just had enough” and told a 999 call handler: “I thought I would get his heart, well he hasn’t got one.”



https://t.co/WnKahN5EDZ