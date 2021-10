VULKAN NE POSUSTAJE, NAREĐENA EVAKUACIJA 800 LJUDI NA LA PALMI! Pogledajte šta je kamera zabeležila iznad kratera! (VIDEO)

Hitna služba Kanarskih ostrva kojima pripada La Palma objavila je preko Tvitera da je izdala naređenje za evakuaciju različitih centara na zapadu ostrva zbog toga što se očekuje napredovanje lave iz vulkana Kumbre Vijelja. Navedeno je da se naređenja odnose na 700 do 800 ljudi.

Juče je oko 3.000 stanovnika La Palme dobilo naređenje da ostanu u svojim domovima kada je lava uništila jedno groblje i time oslobodila potencijalno toksičan gas. To uputstvo je ukunuto danas.

Zbog erupcije vulkana Kumbre Vielja koja traje od 19. septembra već je evakuisano gotovo 7.000 ljudi, neki od kojih su izgubili sve pod naletom lave koja je opustošila gotovo 600 hektara i više od 1.200 kuća, navele su vlasti.

Ostrvo La Palma od 85.000 stanovnika sada prolazi kroz treću erupciju vulkana u jednom veku, posle erupcije vulkana San Huan 1949. i Teneguije 1971. godine.

