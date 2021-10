ŠOK U SVETU POLITIKE! PREMIJERKA NORVEŠKE PODNELA OSTAVKU: Konzervativci poraženi od laburista na septembarskim izborima

Ona je rekla da su izbori održani 13. septembra stvorili parlamentarnu osnovu za novu vladu i da zato podnosi ostavku.

Laburisti su na izborima dobili 26,4 odsto glasova, a konzervativci 20,5 odsto, podsjeća "Sputnjik".

Lider laburista Јonas Gar Stere i lider Partije centra Trigbe Slagsvold postigli su dogovor o formiranju nove vlade.

