LJUBI GA TATA! Džo Bajden svom sinu plaćao drogu i prostitutke?! FBI POKRENUO DETALJNU ISTRAGU (VIDEO)

Šef Bele kuće bi mogao da bude uvučen u istragu FBI o finansijama svog naslednika Hantera jer su delili bankarske račune.

Američki predsednik Džozef Bajden mogao bi da bude uvučen u istragu koju sprovodi FBI o finansijama njegovog sina Hantera, navode upućeni, jer imejl poruke između njih dvojice pokazuju da su oni delili bankarske račune i plaćali jedan drugom troškove. Dejli mejl prenosi da su u Hanterovom laptopu pronađene poruke koje je on razmenjivao sa Erikom Šverinom, svojim poslovnim partnerom iz konsultantske kuće "Rouzmont Seneka", a koji je ujedno radio na poreskim prijavama današnjeg predsednika.

Poreska prijava

Poruke otkrivaju da su Džozef i Hanter plaćali jedan drugom račune, razgovarali o zahtevu za izdavanje knjige, kao i o donaciji za Univerzitet Delaver. Nejasno je zbog čega je Šverin obavljao poslove vezane za Bajdenovu poresku prijavu i finansije, jer je uobičajeno da se za to angažuju vladini zvaničnici iz kancelarije potpredsednika SAD (Bajden je bio zamenik Baraka Obame, šefa Bele kuće).

Opasnost iz Azije - Kineska veza Agenti FBI i poreske službe istražuju Hanterove poslovne veze i potencijalnu umešanost u pranje novca. Komitet Senata za bezbednost prošle godine je objavio izveštaj u kojem se upozorava na mogućnost uplitanja kineskih vlasti u posao vredan milijardu dolara koji je Hanter Bajden sa svojim saradnikom Šverinom sklopio sa kineskim naftnim gigatnom CEFC.

Hanter je priznao da je delio bankovne račune sa ocem. Postavlja se pitanje da li su ti računi korišćeni kada je on u maju 2018, prema sopstvenom priznanju, proveo nedelju dana sa prostitutkama u sobi jednog holivudskog hotela. Prošlog decembra Hanter je priznao i da je pod istragom FBI i poreske službe zbog svojih finansija. Podsećamo, ranije su se pojavile kompromitujuće fotografije sa Hanterovih laptop računara za koje je on tvrdio da su mu ukradeni i da ih je zaboravio u hotelskoj sobi. Na tim fotografijama se nalaze Hanterove fotke sa prostitutkama i kako konzumira drogu.

Pranje novca

Bivši savezni tužilac i ekspert za pranje novca, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da ukoliko postoji trag novca između Hantera i njegovog oca, to može da dovede do istrage protiv predsednika SAD. - Bez obzira na to o kakvoj se transakciji radi, ukoliko postoji veza između člana porodice i prijatelja, onda ta veza mora da se istraži. Očigledno govorimo o predsedniku Amerike i istražni organi moraju biti potpuno sigurni pre nego što pokrenu postupak i pozovu šefa Bele kuće na razgovor - rekao je on.