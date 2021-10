NE ZNA SE BROJ UMRLIH I POVREĐENIH! Donosimo prve snimke STRELA KOJE SEJU SMRT: Norvežanin svirepo napadao ljude na ulici! (FOTO+VIDEO)

Muškarac je uhapšen nakon što je povredio i ubio više ljudi lukom i strelom, a više područja je evakuisano u Norveškoj, a policija kaže da je prerano reći da li su napadi povezani sa terorizmom.

Tačan broj povređenih ili poginulih u incidentu još nije objavljen. Nema sumnje da je neko drugi umešan.

"Vreme će pokazati", rekao je novinarima na pitanje o potencijalnoj terorističkoj vezi.

Forenzički istražitelji sada rade na tom području u pokušaju da prate prethodna kretanja napadača.

Arrows from the crime scene and the attacked being arrested in #Kongsberg pic.twitter.com/7yMnQno3jl