DETALJI ZLOČINA U NORVEŠKOJ: POSLE UBISTVA NAORUŽALI POLICIJU! Otkriveno i da li je napadač delovo SAM

Širom zemlje, norveška policija koja inače patrolira nenaoružana, sada se kreće sa oružjem. Ovo novo ovlašćenje je usledilo nakon krvavog napada lukom i strelom u gradu Kongsberg.

Ovlašćenje je izdala Norveška uprava policije u sredu kasno uveče, a obrazložili su ga kao meru opreza.

"Policija trenutno nema konkretnih indikacija da postoji pretnja po nacionalnu bezbednost", stoji u obrazloženju norveške policije.

Naglašeno je da je napadač uhapšen svega pola sata nakon napada u Kongsbergu, ali da još uvek ne mogu da daju detaljnije informacije o njemu.

"Prirodno je da smo zabrinuti da se radi o terorističkom napadu",istakao je šef norveške policije Dramen Oivind As i dodao da je rano govoriti o motivu napada.

Arrows from the crime scene and the attacked being arrested in #Kongsberg pic.twitter.com/7yMnQno3jl