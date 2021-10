SVE VREME SE DRŽALI ZA RUKE! 11 učenika se utopilo u reci na školskom izletu

Lokalni zvaničnici saopštili su da je 150 učenika islamske srednje škole učestvovalo juče u čišćenju obale reke Kilur, kada je njih 21 skliznulo u vodu.

"Vremenske prilike su bile povoljne i nije bilo poplava. Deca koja su se utopila držala su se za ruke, jedan od njih se okliznuo, a drugi su za njim upali u vodu", rekao je šef spasilaca agenciji AP.

Eleven students drowned and 10 others were rescued during a school outing for a river cleanup in Indonesia’s West Java Province, officials say. https://t.co/tmSi0BOVET