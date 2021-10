ELITA UNUTAR ELITE: Ovo su najbogatije porodice na svetu! Kontrolišu više resursa nego 99 odsto populacije!

Postoji elita, a postoji i elita unutar elite. Najbogatije porodice na svetu decenijama, a ponekad i vekovima, su gomilale svoje bogatstvo i imaju kontrolu nad više resursa nego 99 posto populacije Zemlje.

Blumberg navodi da je sa pandemijom korone, koja je preoblikovala način života i rada, 25 najbogatijih porodica na planeti dodalo 312 milijardi dolara svom kolektivnom bogatstvu.

Od najpoznatijih trgovinskih lanaca, preko banaka i hotela, do supermarketa i dalje, njihovi poslovi su deo svakodnevnog života običnih smrtnika. Ovo su neke od najbogatijih porodice na svetu:

1. Porodica Volton - 238,2 milijardi dolara

So many Waltons, so much money: Aside from the big foundation, several heirs have their own philanthropies, and they can be hard to keep track of. Here’s a list of 12 Walton family foundations, with brief summaries of their giving. https://t.co/z7cdtBXfgS pic.twitter.com/l06qWARnMP — David Callahan (@DavidCallahanIP) 08. октобар 2021.

Na prvom mestu su - četvrtu godinu zaredom - Voltoni, treća generacija porodice iz Arkansasa koja stoji iza trgovinskog giganta Volmart sa ukupnim bogatstvom od 238,2 milijarde dolara. Njihovo bogatstvo se tokom protekle godine uvećalo za 23 milijarde dolara.

2. Porodica Mars - 141,9 milijardi dolara

In 1930, the Snickers candy bar was named after the favorite horse of the Mars family.



In the United Kingdom the bar was marketed as Marathon up until 1990 when Mars decided to align the brand name.#31DaysOfHorror #31DaysOfHalloween #candy #halloween2021 #podcast #trickortreat pic.twitter.com/F7TkSGDWwH — Podcast Demastered (@PodDemastered) 11. октобар 2021.

Frenk C. Mars počeo je da priprema i prodaje slatkiše iz svoje kuhinje u Takomi, Vašington, kada je imao 19 godina. Sada je porodica Mars (peta generacija) druga najbogatija porodica na svetu i vlasnik Mars konglomerata koji uključuje brendove poput čokoladica "M&M", "Milki vej", "Snikers", hrane za kućne ljubimce "Rojal kanin", "Viskas" i "Pedigre".

3. Porodica Koh - 124,4 milijarde dolara

Fred Koh pokrenuo je najveću privatnu kompaniju u Americi, Koh industriz 1940. godine Sada, treća generacija porodice naftnih magnata iz Kanzasa "teška" 124,4 milijarde dolara bavi se, uz naftu, i političkim aktivnostima.

We create everyday products, and are focused on improving the way we make them while consuming fewer resources.



For example, our team at the @GeorgiaPacific Palatka, Florida mill makes paper, and in just 10 weeks they reduced water use by 40%. https://t.co/KV1jBBWLWb pic.twitter.com/n3qJwH3imI — Koch Industries (@KochIndustries) 14. октобар 2021.

4. Porodica Dima - 111,6 milijardi dolara

Ovo je porodica koja stoji iza čuvenog "Ermesa" (Hermes) i "Birkinki". Žan-Lui Dima je osnovao modnu kompaniju kompaniju "Ermes". Teri Ermes je 1837. poleo da proizvodi opremu za jahanje za gospodu, da bi do 1950ih njegovi zetovi obogatili ponudu i uključili u nju luksuzne modne predmete.

At the 12th Transparency Grands Prix, Hermès International won the “CAC Large 60” category and is listed among the Top 20 most transparent companies. #Hermes https://t.co/OpIJ68xtUa pic.twitter.com/9aWlUtzVLM — Hermès (@Hermes_Paris) 12. октобар 2021.

5. Saudijska kraljevska porodica Al Saud - 100 milijardi dolara

Na petom mestu je porodica Al Saud sa kompanijom “N/A” i okruglo 100 milijardi dolara. Blumberg navodi da su oni najbogatija porodica monarha a veze sa Saudi Aramko, najprofitabilnijom naftnom kompanijom na svetu, prilično su im pomogle.

Dalje na listi su porodica Ambani iz Indije, vlasnik kompanije Relajans industriz koja se bavi energetikom, tekstilom, telekomunikacijama, naftom, porodica Vertmajer čiji je deda podržao dizajnerku Koko Šanel 1920ih, porodica Džonson sa svojim Fideliti investmentsom, kanadska porodica Tomson sa njihovim medijskim i izdavačkim carstvom i nemačke porodice Beringer i Von Baumbah koje stoje iza farmaceutske kompanije “Beringer Ingelhajm”.

U međuvremenu, milijarder Voren Bafet podelio je savet koji će bogatima pomoći da se još više obogate. On je tokom godina izgradio stekao 100 milijardi dolara, a svu muku je sveo na jednu stvar – rano investiranje.

"Mudar čovek je jednom rekao, investiraj dok si mlad", rekao je Bafet a preneo Ekspres.