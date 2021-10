NOVINARI 'NA IGNORE'! Mediji uzalud trčkaraju za Bajdenom, već 7 dana im ne odogovora na JEDNO JEDINO PITANJE - Pogledajte kako ih eskivira (VIDEO)

Predsednik Džozef Bajden nastavio je da ignoriše medije, pa je tako pri odlasku iz Bele kuće u petak, ćutke prošao pored grupe novinara koji izvikuju pitanja o ekonomiji.

- Možemo li vas pitati o inflaciji? - viknuo je jedan novinar.

- Koja je vaša poruka Amerikancima zabrinutim zbog poremećaja u lancu snabdevanja? - upitao je drugi.

WATCH: Joe Biden stares at reporters while ignoring their questions.



“Can we ask you about inflation?”



“What’s your message to Americans concerned about disruptions in the supply chain?”



Biden hasn’t taken a single question in 7 days. pic.twitter.com/jLQxz83FR5