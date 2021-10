'MRTVA HLADNA!' Penzionerka u pidžami smireno priznala policiji da je ubila muža: Trebalo je više da ga ubadam (VIDEO)

Penelope Džekson (66) je uhapšena nakon što je priznala policiji šta je uradila svom mužu Dejvidu Džeksonu (78) u Berou u Samersetu.

Na snimku se vide trenuci kada je policija došla na lice mesta i zatekla ženu u pidžami.

- Mogu li da obučem kaput. On je tamo leži na kuhinjskom podu - rekla je Penelope.

Kada je policajac rekao da treba da probaju da ga spasu, ona je rekla "oh nemojte, molim vas".

- Ako bude sreće, nećete stići na vreme, trebalo je da ga ubodem više puta, mogla bih da se vratim i ponovo ga ubodem - rekla je policajcu smireno Penelope.

Tokom hapšenja gospođa Džekson je izgleda više bila zabrinuta da obuče svoj kaput i obuje papuče.

Opisala je i kako ga je tri puta ubola jer je bio "nasilnik".

Džeksonovoj se sada sudi za ubistvo muža nakon što ga je tri puta ubola u njihovom bungalovu u februaru.

Ona je optužena da ga je ubila kuhinjskim nožem, a tvrdila je da nije mogla da trpi njegovo nasilje..

Zastrašujući snimak pokazuje trenutak kada je penzionerka uhapšena u svojoj pidžami dok je odbijala da pomogne svom "nasilnom" mužu koji je ležao umirući na podu u kuhinji.

