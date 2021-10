PUTIN NOSI CIPELE PROIZVEDENE U BOSNI Njegove cipele za planinarenje najčešće su iz susedstva

Ruski predsednik Vladimir Putin nosi obuću za planinarenje koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini, u pogonima Dermala u Skender Vakufu.

Putin je inače avanturista i veliki je ljubitelj prirode, te postoje mnoge fotografije i video-snimci sa njegovih raznih aktivnosti, a na nekima od njih se vide i cipele za planinarenje nemačke marke "Haix".

Inače, neke od cipela ove marke se proizvode u pogonima fabrike Dermala koji se nalaze u Kotor Varošu i Skender Vakufu, pišu Kliks, RTRS.

Vlasnik fabrike iz BiH Radenko Bubić je za RTRS kazao da su upravo cipele koje na nekoliko fotografija nosi Putin proizvedene u Kneževu.

On je kazao da su od prijatelja iz Nemačke saznali da Putin nosi upravo njihovu obuću, ali da su u to bili sigurni kada su videli fotografiju na kojoj se nalaze cipele koje su proizveli u pogonu u Kneževu, te koje se ne proizvode nigde drugde - tačno one boje i dizajna kao što je i na fotografiji.

Ova firma ne proizvodi obuću za domaće tržište, ali ima u planu da proširi proizvodnju i napravi prodavnicu u BiH.