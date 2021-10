VELIKA TRAGEDIJA! Eksplozija u ruskoj fabrici baruta odnela 16 ŽIVOTA!

Šesnaest ljudi je poginulo u eksploziji i požaru koji je izbio odmah potom u fabrici koja je bavi proizvodnjom hemikalija i baruta u ruskoj zapadnoj oblasti Rjazan, navodi Rojters.

Do nesreće je došlo u petak u selu Lesnoj u oblasti Šilovski oko 270 kilometara jugoistočno od Moskve, prenela je ruska državna televizija. Jedan muškarac prebačen je u bolnicu sa ozbiljnim opekotinama.

Prema prvim informacijama iz fabrike, poginulo je sedam osoba, ali je broj mrtvih porastao na 16.

Više od 170 vatrogasaca je poslato na lice mesta. Na licu mesta bio je i ministar za hitne situacije, koji je rekao da nema opasnosti za stanovništvo koje živi u obližnjim naseljima, navodi Euronews. Kako navode, fabrika Elastik je specijalizovana za proizvodnju industrijskog eksploziva za civilnu upotrebu.

Evo i trenutka kada se desila eksplozija:

❗️Moment Ryazan Factory EXPLODES (Watch)

Dashcam footage shows the exact moment a horrifying explosion ripped through a factory in Russia’s Ryazan region – the blast and resulting fire killed 16 people, ⬇️ pic.twitter.com/RD7ulfSYIG