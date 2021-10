ERDOGAN RAZMATRA IZBACIVANJE 10 ZAPADNIH AMBASADORA: Šta vi mislite ko ste?

Deset diplomata pozvano je ove nedelje u tursko ministarstvo inostranih poslova zbog njihove zajedničke izjave u kojoj se osuđuje krivično gonjenje Kavale. On je u pritvoru od kraja 2017. godine, boreći se protiv niza optužbi za koje njegove pristalice smatraju da su politički motivisane. Saopštenje su potpisali predstavnici SAD, Nemačke, Danske, Finske, Francuske, Holandije, Švedske, Kanade, Norveške i Novog Zelanda.

As of today, Osman Kavala has been detained for four years. His ongoing case has cast a shadow over democracy and rule of law in Turkey.



