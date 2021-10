HAOS U SUDANU! Uhapšeni premijer, ministri, vojska na ulicama, internet je pao a aerodrom u Kartumu zatvoren

Premijer Abdula Hamdok i najmanje četvoro njegovih ministara uhapsili su neidentifikovani vojnici rano jutros. Vojska se nije oglasila ovim povodom, dok su prodemokratske grupe pozvale narod da izađe na ulice i usprotive se vojnom puču.

Vojni i civilni lideri u Sudanu u sukobu su nakon što je dugogodišnji vladar Omarl al Bašir zbačen pre dve godine i postavljena prelazna vlada.

The home of Sudan's Prime Minister Abdalla Hamdok appears to be surrounded by the military, with top government officials reportedly arrested https://t.co/9uV9WVuCb9

Na osnovu dogovora o podeli vlasti, privremena vlada je trebalo da postaje još godinu dana pre sazivanja izbora. Dogovor je bio na prilično krhkim nogama zbog podela kako u labavoj koaliciji Snage za slobodu i promenu (FFC), tako i u vojsci, a sve se zakomplikovalo posle pokušaja puča Baširovih pristalica u septembru.

Za sada se ne zna ko stoji iza hapšenja ministara.

U saopštenju ministarstva za informisanje navodi se da su hapšenja izvele "zajedničke vojne snage" i da su uhapšeni prebačeni na "neidentifikovanu lokaciju".

Internet je, navodno, "mrtav" u Kartumu, a po društvenim mrežama su se pojavili snimci besnih masa koje pale gume po ulicama.

Vojska i policija su postavljeni po gradu i ograničavaju kretanje civila, prenosi Rojters. Aerodrom u Kartumu je zatvoren a međunarodni letovi stopirani.

This is what sets #Sudan 🇸🇩 apart from earlier military coups, such as in Mali or Guinea. The pro-democracy movement is strong here and anti-coup resistance is taking place from the very first hour.#SudanCoup https://t.co/qQqzg85dxv