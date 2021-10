OVO JE NAJOPASNIJA ROBA NA SVETU, UPOZORAVAJU STRUČNJACI: Milioni prljavih medicinskih rukavica uveženo u Ameriku kao nove! (VIDEO)

Slučaj su preuzele nadležne službe u SAD i na Tajlandu s ciljem da se sprovede temeljna istraga.

Kese za đubre prepune upotrebljenih medicinskih rukavica, a neke od njih vidno zaprljane, čak i umazane krvlju, zatečene su na podu jednog od skladišta na periferiji Bangkoka.

Tajlandski zvaničnici navode da su radnici, većinom migranti, radili punom parom kako bi stare, upotrebljene medicinske rukavice izgledale kao nove, a koje su zatekli prilikom upada u jedno od takvih skladišta.

