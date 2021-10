STRAHOVITI SNIMCI ERUPCIJE VULKANA NA LA PALMI: Otvorilo se novo grotlo na boku - lava kulja na sve strane (VIDEO)

Naime, na društvenim mrežama pojavili su se snimci zabeleženi večeras koji pokazuju da je vulkanski konus pukao, što je izazvalo novo izlivanje lave.

Na boku vuklana koji se ne smiruje već danima otvoreno je novo grotlo, a snimci sa društvenih mreža pokazuju svu strahotu ovog prizora.

La lava continúa saliendo a borbotones a las 12.30 (hora canaria) / The lava continues to gush out at 12.30 (Canary time) pic.twitter.com/VcPIoytT9c

Podsetimo, stotine ljudi evakuisano je u četvrtak uveče nakon što je reka lave ušla dublje u njihov grad, a u petak su se dva toka spojila u jedan.

Iako većina ostrva sa 85.000 stanovnika nije pogođena erupcijom, na zapadnoj strani lava je uništila živote i domove stanovnika.

Avance de las coladas producidas por el desbordamiento ocurrido hace unos minutos / Advance of the flows produced by the overflow occurred a few minutes ago #lapalma pic.twitter.com/8wiroclICW