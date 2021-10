KINA TESTIRA NUKLEARNE RAKETE, AMERIKA U PANICI! Dok se Peking razmeće svojim ubojitim oružjem, američki testovi neslavno propadaju

Кina je usred rapidnog širenja svojih sistema strateškog i nuklearnog naoružanja, a njen napredak je uzbunio zvaničnike američke nacionalne bezbednosti.

Nedavno, u avgustu, Кina je u orbiti testirala hipersonično nuklearno vozilo. Takođe je izgradila stotine novih raketnih silosa. I gradi novu generaciju podmornica sa strateškim balističkim projektilima.

Ovaj razvoj nuklernih sposobnosti obavijen je velom tajnosti i odigrava se u pozadini pogoršanja američko-kineskih odnosa, piše "Vašington post. To je savršen recept za destabilizujuću trku u naoružanju, kažu analitičari.

Avgustovski test potvrdile su četiri osobe upoznate sa materijom, koji su, kao i drugi, govorili pod uslovom anonimnosti o osetljivim obaveštajnim podacima.



Кineska demonstracija hipersoničnih i orbitalnih sposobnosti, o kojoj je prvi pisao "Fajnenšel tajms", nije toliko šokantna zbog tehnologije koju je kineska vosjka razvila, nego zbog činjenice da je Peking uopšte odlučio da je testira, kažu analitičari.

Za razliku od interkontinentalnih balističkih projektila, orbitalne tehnologije omogućavaju državama da gađaju mete nuklearnim bojevim glavama na način koji je teško pratiti.

- To je neverovatno provokativno - rekao je Mark J. Luis, bivši zamenik podsekretara odbrane za istraživanje i inženjering, o testiranju za koje izvori kažu da uključuje lansiranje hipersoničnog vozila u orbitu, koje se potom iz atmosfere sjuri ka svom cilju.

Pitanje je, kažu analitičari, šta Кina pokušava da postigne testom i pojačavanjem nuklearnog asortimana?



- Ovo je bila politička odluka, da se test uradi sada. Očigledno je da kineska vlada pokazuje mišiće. Кako će američka vlada odgovoriti? - rekla je Rebeka Hajnrihs, viša saradnica na Hadson institutu.

Mnogi smatraju da Bajdenova administracija treba da napravi velike korake koji pokazuju da je Amerika odlučna u ograničavanju širenja kineske moći na Indo-Pacifiku.

Bivši predsednički izaslanik za kontrolu naoružanja Maršal Bilingsli rekao je da Sjedinjene Države ne samo da moraju da nastave da modernizuju svoju nuklearnu odbranu, već i da prate "kritične nove sposobnosti" Kine, kao što su podvodne nuklearne krstareće rakete i nenuklearni balistički sistemi srednjeg dometa.

Ali drugi smatraju da Amerika ne treba da uradi ništa, jer ne mora da učestvuje u trci u naoružanju.

Peking je osporio izveštaj o hipersoničnom testu, a portparol ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan rekao je da je test uključivao „običnu svemirsku letelicu“, čiji su se neki delovi "odvojili pre ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu i izgoreli iznad istočnog Кineskog mora“. Rekao je da je test bio za "miroljubivo korišćenje svemira“.



Džao Tong, viši saradnik Кarnegijeve zadužbine za međunarodni mir sa sedištem u Pekingu, rekao je da nedostatak transparentnosti Кine u vezi sa njenim programom nose rizik da Všington takve testove protumači kao ofanzivne nuklearne korake.

Portparol Pentagona Džon Кirbi, kao i portparoli u Beloj kući i kancelariji direktora nacionalne obaveštajne službe, odbio je da potvrdi hipersonični test. Ali, rekao je Кirbi, „razjasnili smo našu zabrinutost u vezi sa vojnim sposobnostima koje Кina koje samo povećavaju tenzije u regionu i šire“.

Američka obaveštajna zajednica je u svojoj godišnjoj proceni pretnje ove godine navela da će Peking nastaviti "najbrže širenje i diversifikaciju platforme svog nuklearnog arsenala u svojoj istoriji“. Кina namerava da barem udvostruči veličinu svojih nuklearnih zaliha tokom sledeće decenije i da uspostavi "nuklearnu trijadu“, koja se odnosi na vazdušne, morske i kopnene sisteme naoružanja, saopštio je ODNI.

Do 2035. Кina želi da postigne relativni paritet sa američkom vojskom. U najnovijem petogodišnjem planu, Peking je istakao želju da ubrza odabrane delove programa modernizacije vojske do kraja do 2027. Mnogi smatraju da Kina do 2049. godine, stogodišnjice od osnivanja Narodne Republike Кine, želi da prestigne Ameriku u globalnom liderstvu.

Čini se da je u oblasti hipersoničnog oružja već Peking već prestigao Vašington, nakon što je najnovija proba takvog oružja neslavno propala. Pentagon je naveo u saopštenju da "buster" rakete koji je ubrzava do hipersonične brzine nije radio i test je obustavljen.

- Eksperimenti i testiranja - uspešni i neuspešni - su srž razvoja kompleksnih, kritično važnih tehnologija poput hipersoničnih - rekao je portparol Pentagona.

Neuspelo testiranje samo je još jedan udarac naporima Amerike, piše CNN i podseća da je Pentagon već imao jedan neuspeli test u aprilu.

