HOLANDSKI PSIHOLOG DAVAO PRAH ZA SAMOUBISTVO SVOJIM KLIJENTIMA 'Nije me briga, želim da se nešto dogodi!'

Holandski psiholog govoreći za medije proznao je da je više od 100 osoba od njega dobilo ''prah za samoubistvo''naglasivši da je o tome progovorio kako bi pokrenuo debatu o holandskom zakonu o asistiranom umiranju.

Vim van Dajk je izjavio da ga nije briga što bi mogao da ode u zatvor zbog svojih postupaka i insistirao je da o ovom problemu treba da se govori., prenosi Gardijan.

- Svestan sam posledica moje priče. I nije me briga. Voleo bih da društvena neprijatnost postane toliko velika da zakonodavci to više ne mogu da ignorišu. Nije me briga što bi me uhapsili. Želim da se nešto dogodi, rekao je on.

Zakon u Holandiji nalaže da ljudima prilikom umiranja može asistirati samo lekar i to na 'svojevoljan i dobro promišljen zahtev', sve u kontekstu 'nepodnošljive patnje za koju ne postoji mogućnost poboljšanja ili drugačijeg oblika lečenja'.

Van Dajk je član Udruženja poslednja želja, koja se zalaže za liberalnije zakonodavstvo i nudi savete ljudima koji žele da okončaju svoje živote.

Tužioci već istražuje organizaciju zbog tvrdnji da su ljudi koji posećuju njihove susrete nabavili smrtonosnu drogu poznatu kao Agens X, ali su te tvrdnje opovrgnute.

Policija je u julu uhapsila 28-godišnjeg muškarca iz Ajndhovena pod sumnjom da je prodavao "pilule za samoubistvo" stotinama ljudi.

Tužioci su rekli da je najmanje šest osoba umrlo od droge koju im je navodno dao čovek, po imenu Aleks S., koji je takođe bio član udruženja.

Van Dajk je u intervjuu otkrio da je ljudima koji su posećivali susrete ove organizacije savetovao da ostanu nakon što je vođa susreta otišao, kako bi im prodao drogu čija doza košta 50 evra.

-Pažljivo sam davao ljudima koji žele da zadrže kontrolu nad svojim krajem života sredstva da okončaju život u trenutku po svom izboru u budućnosti, rekao je on.

-Ja sam provajder. Dao sam agenta X za više od 100 ljudi, istakao je on.

Prema zakonu, za asistiranje kod samoubistva može da se dobije tri godine zatvora.

Predsednik Udruženja uhapšen je i pritvoren na jedan dan prošlog meseca zbog sumnje da je pripadnik kriminalne organizacije.

Autor: