ZBOG PREVELIKE LJUBAVI SE ODREKLA SVEGA! Japanska princeza se udala za običnog građanina nakon niza skandala - EVO BEZ ČEGA JE OSTALA!

Japanska televizija je prikazala Mako kako napušta Akasakinu carsku rezidenciju u Tokiju i oprašta se od porodice, klanja se roditeljima i grli sestru. Ranije ovog meseca, carska institucija je pojasnila da ceremonija venčanja, prijemni banket i drugi rituali neće biti održani i da nije odobren paušalni iznos koji se obično daje ženama iz carskog doma koje se udaju za obične ljude, a koji iznosi 1,2 miliona evra.

Nećaka cara Naruhita, koja je ovog vikenda napunila 30 godina, izgubila je svoju kraljevsku titulu kada su ona i Kei Komuro registrovali svoj brak, što je uobičajena situacija za žene iz loze, ali ona je prva u posleratnoj istoriji Japana kojoj je uskraćena odšteta.

