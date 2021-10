PONOVO PALA KRV NEVINIH! Jecaji paraju nebo nad Nigerijom, ISWAP u novom koljačkom zanosu ubija sve pred sobom!

Ćelije terorističke grupe su 23. oktobra izvele dva "udari i beži" napada u provincijama Borno i Jobe. Grupa održava snažno prisustvo u obe provincije.

U Jobeu, borci ISWAP-a napali su položaj Nigerijskih oružanih snaga (NAF) koji se nalazi u blizini grada Katarkva. Prema novinskoj agenciji ISIS-a, "Amak", tri vojnika su ubijena, a kamion je uništen. Zaplenjeni su jedan pikap, motocikl i nešto oružja. Agencija je objavila fotografije napada 26. oktobra.

DailyPost reports an attack in Katarko earlier this morning. "Troops stationed in the community engaged the attackers". Details are unknown at the moment.https://t.co/ADJujh4Cn8