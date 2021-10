Dnevni porast zaraženih korona virusom i žrtava kovida dostigao je rekorne nivoe u Rumuniji, drugoj najslabije vakcinisanoj zemlji u Evropskoj uniji. Dramatične stope smrtnosti i novonametnuta ograničenja konačno su naterala Rumune na akciju, pa su ispred vakcinalnih puktova počele da se stvaraju gužve.

U glavnom gradu Bukureštu, Elena Serban, 51-godišnja radnica u butiku, odlagala je vakcinaciju jer je, kako kaže, verovala da će je njen imunitet zaštititi, jer nije imala zdravstvenih problema koji bi joj pretili da se zarazi. Sada je ipak odlučila da se vakciniše.

- Situacija u bolnicama nas je uplašila - rekla je za "Rojters".

Dumitru Banu, 55-godišnji vozač, primio je vakcinu samo da bi zaobišao mere ograničenja kretanja koje su stupile na snagu u ponedeljak.

According to a Reuters analysis, three of the top five countries reporting the most deaths in the world are in #EasternEurope – #Russia, #Ukraine and #Romania.#coronavirus #COVID #deaths https://t.co/ddODmDuPE4