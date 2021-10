"Automobil je nastavio da se kotrlja, udario sam u tlo, a automobil se zaustavio na meni!"

Čovek je otkrio kako mu je zbog užasnog sudara bila potrebna amputacija penisa i jednog testisa.

Paul Beri (29) je tokom vožnje pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i izleteo je kroz zadnji prozor.

Automobil se prevrnuo i sleteo - slomio je vrat, vilicu, kukove, nos, karlicu i zadobio povredu mozga.

Njegov penis i jedan od testisa bili su teško povređeni i morali su da budu amputirani.

- Morali su mi amputirati, pa, muškost. Kao da su isekli drvo i tu je panj. Ironično, jer se nisam osećao kao "muškarac" sve dok se nije desila nesreća. Želim da ispričam svetu o emocionalnom stanju koje sam prošao i koe će me pratiti. To mi je zauvek promenilo život na način koji ne bih poželeo svom najvećem neprijatelju. - rekao je Paul.

Paul, koji je u to vreme živeo u Saint Louisu, vozio se 10. maja 2014. oko 2 sata ujutro da vidi svoju tadašnju devojku koja je živela u Kolumbiji, Ilinois. Priznaje da je ranije te večeri popio nekoliko pića sa prijateljem.

- Bio sam tamo svaki dan i svakodnevno sam pio žestoka pića. Ili sam zaspao ili sam proklizao na kiši. Počeo sam da idem u jednom pravcu, a okrenuo sam točak na drugu stranu pokušavajući da se ispravim, ali to je dovelo do prevrtanja vozila. Kotrljalo se nekoliko puta i izbacilo me kroz zadnji prozor, a onda sam poleteo i automobil se nastavio kotrljati, udario sam u tlo, a automobil se zaustavio na meni. - rekao je.

Vozač kamiona koji ga je pratio zaustavio se da pomogne i dao znak ostalim vozačima da stanu i pomognu da podignu automobil sa Pola.

Pozvana je hitna pomoć koja ga je prevezla u Univerzitetsku bolnicu St. Louis i usput je stavljen u indukovanu komu.

- Rekli su mi da mi je srce stalo na nekoliko sekundi dok sam bio u vazduhu - rekao je Paul, koji sada živi u Sestusu, Missouri.

Nije se probudio iz kome pet nedelja, tokom kojih mu je postavljena vilica od titanijuma, 13 šrafova u bradi i ploče sa obe strane lica.

- Mada to niste mogli da vidite, oni su uradili prokleto dobar posao - rekao je on.

Tokom sudara, točak automobila je otpao, a metal koji je ostao pao je direktno u Paulovu levu stranu, prignječivši mu genitalno područje.

- Imao sam ožiljak koji izgleda iznenađujuće zarastao, ali ga je u osnovi razbio i sredina osovine je bilo mrtvo tkivo. Pokušali su da je rekonstruišu, ali nije uspelo. - rekao je on.

Hirurzi su pokušali da ponovo prikače osovinu sa preostalim tkivom, ali Paul je pao u leukocitozu, kada veliki broj belih krvnih zrnaca preplavi povređeno područje.

To bi moglo biti fatalno, pa su zbog njegove sigurnosti lekari bili primorani odustati od svojih napora i amputirati mu penis i jedan od testisa, ostavljajući samo panj.

Kada se konačno probudio, Paul u početku nije registrovao stepen povreda.

- Ne znam da li jednostavno nisam hteo da verujem, bilo je šokantno. Mislio sam da će ozdraviti, ali doktor je ušao i pitao me da li imam smrznutu spermu u slučaju da želim da imam decu jer neću moći da imam decu. - pričao je nesrećni čovek, nesvestan realnosti.

Tada je Paul shvatio da su mu penis i testisi zauvek nestali.

- Osećao sam se očajno kao da mi je život završio. Čak sam i izabrao ime svoje devojčice od svoje 14 godine, to me je slomilo. Uvek sam sanjao o tome da dobijem devojčicu - u principu, celog života.

Uprkos amputaciji, Paul insistira da njegov penis i dalje ima osećaj.

Lekari su mu rekli da je prelom vrata samo jedan centimetar udaljen od paralize od vrata nadole.

- Pretpostavljam da sam trebao imati sreće što sam živ s obzirom na to, ali iskreno u tom trenutku svog života nisam se osećao baš srećno - rekao je.