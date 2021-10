DEDA SILOVAO DEVOJČICU (11): Ona ostala trudna!

Religijske grupe, primoravaju jedanaestogodišnju devojčicu da rodi dete, čemu se aktivisti, naravno, žestoko protive.

Nesrećna sudbina devojčice izazvala je strašan gnev aktivista, usmeren ka crkvi koja smatra da je abortus protiv njenih uverenja, prenosi Gardijan.

Nesrećna devojčica, iz regije Santa Kruz, više puta je silovana, a seksualno zlostavljanje trpela je od dede, odnosno oca njenog očuha.

An 11-year-old girl who became pregnant after being raped by a family member has unleashed a fierce debate between human rights activists & the Catholic church in Bolivia, as religious groups seek to force her to complete the pregnancy and give birthhttps://t.co/u6QISPfdWI