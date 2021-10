Rasulo u EU – tuže jedni druge

Pravna služba Parlamenta podnela je žalbu Sudu pravde na zahtev predsednika Davida Sasolija, rekla je portparolka EU parlamenta.

Ovaj potez je najavljen prošle srede, kada je Parlament rekao da je Komisija trebalo da iskoristi takozvani mehanizam uslovljavanja, novo telo koje daje ovlašćenja EU da obustavi budžetska plaćanja zemljama zbog određenih kršenja vladavine prava.

The @Europarl_EN's legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.



We now expect the @EU_Commission to act. Words have to be turned into deeds. https://t.co/FiCFnKQRhE