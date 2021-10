IZREŠETAN NOVINAR U STANU NA FILIPINIMA: Svi se pitaju šta je motiv?!

Izveštač portala Njuzlaj Filipins (Newsline Philippines) i voditelj na Energy FM Orlando Dinoj ubijen je sa šest metaka, a na njega je pucao naoružani muškarac koji je upao u njegov stan u Bensalanu na ostrvu Mindanao, rekao je šef lokalne policije Peter Glen Ipong.

#Philippines🇵🇭: @RSF_inter demands a thorough investigation into the brutal death of Orlando "Dondon" Dinoy, a reporter for Newsline Philippines and anchor for Energy FM, after he was shot six times yesterday. He died on the spot. #EndImpunity for crimes against journalists! pic.twitter.com/Z2V3dOooTe