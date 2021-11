RUSIJA I SVET ZGROŽENI! Rođak bacio dve devojčice kroz prozor zgrade! Komšije čule strašne vriske

Jedna od sestara preminula je na licu mesta, dok je druga podlegla povredama u bolnici, u Republici Tuvi, u južnom Sibiru.

Policija je privela 23-ogodišnjeg mladića, nakon što su devojčice, stare devet i 14 godina, bačene sa osmog sprata zgrade u Rusiji.

Komšije iz kompleksa zgrada u gradu Kizilu, rekli su da su čuli strašne vriske, kada su devojčice pale smrt, sa visine od pre 24 metara, prenosi Miror.

Jedna od sestara preminula je na licu mesta, dok je druga podlegla povredama u bolnici, u Republici Tuvi, u južnom Sibiru.

Očur Sančat, mladić za koga se sumnja da je odgovoran za smrt dvaju sestara, inače je rođak majke devojčica. On je navodno tvrdio da su one bile "previše glasne" u stanu, u kojem je on iznajmljivao sobu, zato što je bežao od predstavnika zakona, zbog krađe automobila, navodi se iz policije.

Njihova majka je radila noćnu smenu u kafeu, kada su njene ćerke ubijene, dok je njena treća devojčica, bliznakinja devetogodišnjakinje, spavala i ostala nepovređena.

Sančat je dobio dva meseca pritvora, zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo. Iz policije je rečeno da je čovek priznao da ih je bacio kroz prozor.



On je pobegao i nije došao na suđenje, pa je za njim raspisana poternica. Komšinica je pozvala majku, kada je čula vrske devojčica.

- Probudilo me je strašno vrištanje i udarac vrata balkona, koja su se zalupila. Dok sam shvatila šta se dešava, bukvalno minut kasnije, začula se snažna rika i ponovo vrištanje devojčice. Sve je potrajalo možda nekoliko minuta - rekla je Irena.

Sve ovo se, kako je žena rekla, ponovilo još jednom i, kako je bila sama sa decom kod kuće, nije se usudila da pogleda šta se dešava, već je odmah pozvala policiju.

Policija istražuje i prijave policiji koja je nekoliko puta pozivana da proveri situaciju u tom stanu, u toku nedelje koja je predhodila tragičnoj smrti devojčica.