Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen YouTube/ Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy | |

PREMINUO OTAC KOGNITIVNE TERAPIJE: Revolucionarni psihoterapeut (100) radio do poslednjeg dana!

Doktor Eron T. Bek, revolucionarni psihoterapeut koji se smatra ocem kognitivne terapije, preminuo je u svom domu u Filadelfiji u 100. godini.

Bekov rad revolucionalizovao je dijagnostiku i lečenje depresije i drugih psiholoških poremećaja, prenosi britanski Gardijan.

Bek je preminuo mirno, u ponedeljak ujutru, navodi se u saopštenju Instituta Bek za terapiju kognitivnog ponašanja, koji je Bek osnovao sa svojom ćerkom dr DŽudit Bek.

"Moj otac je bio neverovatna osoba koja je svoj život posvetila pomaganju drugima", rekla je njegova kćerka, napominjući da je on nastavio da radi sve do svoje smrti. "On je inspirisao studente, kliničare i istraživače nekoliko generacija svojom strašću i svojim revolucionarnim radom", dodala je ona.

Bek je razvio polje kognitivne bihejvioralne terapije, klinički oblik psihoterapije, na Univerzitetu u Pensilvaniji 1960ih podstičući pacijente da se fokusiraju na iracionalnosti u svom svakodnevnom razmišljanju, a ne na konflikte iz prošlosti i prepoznaju pogrešnu logiku svojih negativnih misli, poput "uvek ću biti propalica" ili "niko me ne voli".

Razvio je poseban tretman nakon što je otkrio da njegovi depresivni pacijenti često dožvljavaju iskrivljene negativne ideje, koje je nazvao "automatskim mislima".

Za razliku od frojdovske psihoanalize koja se bavi traumama iz detinjstva, kognitivna terapija pribegava unutrašnjem monologu kao načinu rešavanja problema.