OTOPILA SE SFINGA! Nestao najdugotrajniji komad snega u Velikoj Britaniji! U poslednjih 300 godina to se desilo samo 8 puta (FOTO)

Prema zapisima, Sfinga se prethodno potpuno otopila tokom leta 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017 i 2018.

Veruje se da se do 1933. poslednji put potpuno otopila u 18. veku.

Sfinga se poslednjih nedelja smanjila na veličinu papira A4 pre nego što je potpuno nestala zahvaljujući toplom vremenu, piše BBC.

Nalazi se u šupljinI koju je formirao glečer tokom poslednjeg ledenog doba, na 1.296 metara nadmorske visine.

