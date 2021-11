NAORUŽAN DOŠAO SA PLAŽE: Napadnut RIZORT u Kankunu, gosti se sakrili!

Kako je sopšteno napadač je u rizort upao sa plaže.

Za sad nema informacija o ranjenim ili eventualno otetim.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ

Večeras se pojavio i snimak koji je postavio Majk Sington, bivši izvršni direktor NBC Universal-a koji je okačio na Tviter.

Zaposlenima i gostima ovog rizorta naređeno da se sakriju na raznim lokacijama po imanju.

All guests and employees taken out of hiding now and brought to lobby. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still no update from hotel. People are hugging each other and crying. pic.twitter.com/AqbYms3AUb