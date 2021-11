IMA MRTVIH U STAMPEDU U HJUSTONU! Jezivi snimci sa muzičkog festivala, ljudi padali i gubili svet, STOTINE ih prima lekarsku pomoć (VIDEO)

Do incidenta je došlo kada je publika za vreme nastupa počela da se približava pozornici. Koncert je nakon toga prekinut, piše Sky News.

Sem Pena iz vatrogasne stanice Hjuston rekao je da je do stampeda došlo oko 21.00 sat kada je gomila počela da se gura prema prednjem delu pozornice.

- Ljudi su počeli da padaju, gube svest i to je stvorilo dodatnu paniku, rekao je Pena. Dodao je kako je 17 posetilaca prevezeno u lokalne bolnice, od kojih je 11 zadobilo srčani zastoj.

Dodatno, više od 300 ljudi prima lekarsku pomoć u improvoziranoj bolnici postavljenoj u blizini festivala.

Za sada nije poznato šta je izazvalo nesreću.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU