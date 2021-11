DRAMA NA AERODROMU PALMA DE MAJORKA: Avion prinudno sleteo, grupa putnika pobegla!

Avion niskobudžetne marokanske aviokompanije Er Arabija Marok koji je leteo iz Кazablanke za Istanbul prinudno je sleteo u Palma de Majorku zbog navodno bolesnog putnika, saopštila je španska civilna garda.

Кada su se vrata aviona otvorila u petak u 20.30 po lokalnom vremenu, 21 putnik je pobegao iz aviona, saopštila je u subotu regionalna vlada. Među 12 uhapšenih je i jedan bolesni putnik koji je odveden, a potom pušten iz bolnice. Sa njim je bio i saputnik koji je pokušao da pobegne iz bolnice. Jedan putnik je uhapšen zbog agresivnog ponašanja u avionu.

Police in #Spain arrested 12 people and were looking for 12 more after a group of passengers fled a plane onto the runway at Palma de Mallorca airport on Friday nighthttps://t.co/5dmWBaweYx