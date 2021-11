MISTERIOZNA SMRT RUSKOG DIPLOMATE U CENTRU BERLINA Ko je zapravo bio Kiril Žalo?

Svetski mediji u petak objavili su vest da je ruski diplomata, koji je službovao u Berlinu pronađen mrtav u blizini ruske ambasade i da bi uzrok smrti mogao da bude pad sa prozora. Ovu tragediju potvrdilo je i nemačko ministarstvo spoljnih poslova, dok su mediji u toj državi preneli da je u pitanju službenik na poziciji sekretara.

A, onda poslovično tragom ove informacije krenuli su britanski mediji, posebno Dejli Mejl, koji je otkrio da se radi o Kirilu Žali (35), koji je zapravo pronađen mrtav ispred zgrade u centru Berlina pre 14 dana. Njegovo telo kako navodi ovaj medij pronašli su policajci, koji su obezbeđivali zgradu.

Ruska ambasada, odbila je da se obavi obdukcija preminulog diplomate, a policijska istraga je stopirana.

Priznali smrt diplomate

Ruska ambasada je priznala Žalovu smrt otkako je vest postala javna, opisujući je kao „tragičnu nesreću" i poručili su da neće dalje ništa komentarisati iz „etičkih razloga".

„Sve procedure vezane za repatrijaciju tela diplomate nazad u domovinu su odmah rešene sa nadležnim nemačkim policijskim i medicinskim organima u skladu sa dosadašnjom praksom", navodi se u saopštenju ambasade.

Porodica sa reputacijom špijuna

Ono što su nemački istraživački sajtovi Bellingcat i The Insider, uspeli da iskopaju bilo je da je stradali diplomata bio sin istaknutog fukcionera FSB general-potpukovnika Alekseja Žaloa.

General -potpukovnik Aleksej Žalo se nalazi inače na funkciji šefa Kancelarije FSB za zaštitu ustavnog poretka, koji je navodno po tvrdnjama ovih sajtova, umešan u brojne zavere za ubistvo, uključujući i neuspelo trovanje kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog. Inače Kancelarija FSB sa kojom upravlja Žalo stariji se dovodi i u vezu sa neuspelim trovanjem pisca Dmitrija Bikova u Rusiji 2019, i dva neuspela trovanja političara i pisca Vladimira Kara-Murze 2015. i 2017. godine, takođe u Rusiji. Žalo stariji je takođe bio zamenik direktora Druge službe FSB-a, izvestio je Belingket, koji je povezan sa ubistvom gruzijskog tražioca azila i bivšeg komandanta čečenskih pobunjenika Zelimkana Hangošvilija 2019. Hangošvili je dva puta upucan u glavu u berlinskom parku Klajner Tirgarten dok je trčao niz šumovitu stazu.

Javna evidencija pokazuje da su dva Žaloa ranije bila registrovana na istoj adresi u Moskvi, a pre toga u Rostovu na Donu odakle porodica potiče. Početkom novembra Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke skinulo je njegovo ime sa spiska diplomata u Berlinu.

Za samog Kirila se takođe tvrdi da je i on zapravo bio agent FSB-a, a ne diplomata i da je to bilo pokriće. Sajt Belingket navodi da je Kril Žalo prvo bio treći sekretar stalnog predstavništva Rusije pri Ujedinjenim nacijama u Beču od 2013. do 2019. Belingket navodi da je Žalo stigao je na službu u Berlin dva meseca pre nego što je ubijen čečenski disident Zelimhan Hangošvili, koga je ubio Vadim Krasikov kome se sada sudi u Nemačkoj. Istragom je ustanovljeno da je Krasikov pre dolaska u Berlin često bio na razgovorima u Drugoj upravi FSB-a.

Belingket navodi da je možda prekomanda Žala mlađeg u Berlin i ubistvo Hangošvilija slučajnost, ali nemački istražitelji koji su se bavili tim slučajem smatraju da je Krasikov morao da imati logističku pomoć u Berlinu jer je u grad stigao neposredno uoči izvršenja napada i nije imao vremena da detaljno osmisli plan bekstva.

Podaci sa Gugla pokazuju da je Žalo mlađi skinut sa diplomatskog spiska nemačkog ministarstva spoljnih poslova između 1. i 4. novembra.

Ispadni slučajno zbog kritike vlasti

Smrt Kirila Žala nije prva koja se dovodi u vezyu sa padom kroz prozor ruske ambasade u Berlinu. Daleke 2003. portir u diplomatskom predstavništvu Rusije pronađen je mrtav. Takođe pao sa prozora zgrade unutar rezidenicije. Slučaj mladog ruskog diplomate nije poslednji u nizu smrtnih slučajeva Rusa koji su misteriozno pali sa prozora zgrada pošto su se usudili na kritikuju vladu ili lokalne zvaničnike, da ne rade svoj posao.

I lekari, a ne samo špijuni padali kroz prozor

Najmanje četiri lekara su misteriozno skočila sa prozora bolnice tokom pandemije Kovida, neki od njih nakon što su kritikovali vlasti jer nisu pružile dovoljnu podršku pacijentima. Poslednja je umrla stomatolog Darja Horovskaja (35), koja je prošlog meseca pala sa devetog sprata odeljenja za kovid u Sankt Peterburgu.

Dr Natalija Lebedeva, pala je sa šestog sprata moskovske bolnice nakon što su je kolege rekli da je nepravedno okrivljena za širenje korona virusa u njenoj klinici u "Zvezdanom gradu" blizu Moskve, centru za obuku kosmonauta.

Dr Jelena Nepomnjaščaja, majka dvoje dece iz medicinske porodice, zadobila je smrtonosne povrede nakon što je pala sa sa prozora u svojoj bolnici u Krasnojarsku u Sibiru. Kolege su rekle da se žalila na „akutnu nestašicu" lične zaštitne opreme za lekare i medicinske sestre.

