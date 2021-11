PET DRŽAVA KOJE SU DONELE RADIKALNE ODLUKE: Evo gde 'pada' otkaz zbog vakcine, a gde suspenzija bez plate?

Među zaposlenima u zdravstvu u jednoj zemlji Evrope, stopa vakcinacije iznosi skoro 100 odsto.

Ove sedmice je Nemačku potreslo nekoliko slučajeva masovnog izbijanja korone u domovima za stare. U jednom takvom domu u Brandenburgu umrlo je jedanaestoro štićenika, premda su skoro svi bili vakcinisani. No, među zaposlenima, uključujući i one koji neguju stare, vakcinisanala se tek polovina njih.

Institut "Robert Koh" beleži sve više takozvanih "proboja vakcine", odnosno slučajeva kada vakcinisani ljudi, ipak, dobijaju simptome, ponekad i teške. Prema rečima stručnjaka i prema studijama, to se dešava zato što - posebno kod starijih i ljudi narušenog zdravlja - dejstvo vakcine popušta nakon nekoliko meseci. Od početka godine su, pritom, najpre stariji vakcinisani.

Nadležni ministar, Jens Špan, želi da se ubrza davanje treće doze, takozvanog bustera, starijima pa potom i ostalima, piše DW. Međutim, odlazeći ministar iz redova Demohrišćana protivi se obaveznoj vakcinaciji medicinskog osoblja i negovatelja. Umesto toga, predlaže dnevno testiranje osoblja i posetilaca domova - čak i ako su vakcinisani.

Te najave naišle su na podeljene reakcije. Slično je širom Evrope, gde su raznolike strategije kako zaštititi najosetljivije: pacijente u bolnicama i štićenike staračkih domova. Evo nekoliko primera.

Italija

Vlada u Rimu je među prvima uvela obaveznu vakcinaciju za medicinsko osoblje još 25. maja. Prema navodima nacionalnog udruženja lekara FNOMCeO, do kraja oktobra je više od 2.000 lekara suspendovano jer se nisu vakcinisali. Doduše, oko 500 njih se posle suspenzije vakcinisalo i vratilo na posao. Od septembra svi zaposleni (svuda, ne samo u zdravstvu) moraju da imaju zeleni sertifikat koji dokazuje da su primili vakcinu, preležali koronu ili da su u poslednjih 48 sati negativno testirani. Država snosi troškove testiranja samo za one građane koji iz medicinskih razloga ne smeju da prime vakcinu.

Grčka

Od septembra važi obavezna vakcinacija za zaposlene u zdravstvu. Ostali zaposleni moraju poslodavcu dvaput sedmično da predoče negativan nalaz testa na koronu, inače ne mogu u kancelariju, fabriku ili neki drugi objekat u kojem rade. Brzi antigenski test moraju da plate sami, a on košta do 10 evra.

Francuska

Od sredine septembra vakcinacija u ovoj zemlji je obavezna za zdravstveni sektor, ali i, recimo, za policiju i vatrogasce. Kao i u Grčkoj i Italiji, ni ovde nije moguće nekome dati otkaz jer neće da se vakciniše, ali je moguća suspenzija bez plate.

Velika Britanija

Početkom ovog meseca ministar zdravlja, Sahid Džavid, najavio da će od aprila iduće godine biti uvedeno obavezna vakcinacija za medicinare. Ovo je najavljeno skoro šest meseci unapred iz bojazni da bi mnogi mogli da odbiju vakcinaciju, te da bi to dodatno ugrozilo zdravstveni sistem tokom zime. Obavezna imunizacija najavljena je za Englesku, ne i za Vels, Škotsku i Severnu Irsku.

Španija

Ovde se raspravlja o obaveznoj vakcinaciji za sve stanovnike. Za to se zalaže i udruženje poslodavaca, ali je ministarka zdravlja, Karolina Darijas, protiv te ideje. Pojedini regioni pripremili su sopstvene oštrije zakone, ali ih do sada nisu pripremili. Recimo, Galicija je nameravala da zeleni sertifikat upotrebi slično kao Italija. Ipak, centralne vlasti u Madridu su taj zakon iznele pred Ustavni sud, pa je Galicija preventivno povukla zakon. Španski Ustav postavlja visoke prepreke za takve poduhvate, a oni možda i ne bi bili primereni, s obzirom da je među radno aktivnim stanovništvom (20 do 69 godina starosti) stopa vakcinacije čak 85 odsto. Među zaposlenima u zdravstvu je skoro sto odsto.

Protesti protiv mera

Ipak, u svim pomenutim zemljama mnogi ljudi nisu ćutke dočekali obaveznu vakcinaciju ili druga pravila. Tridesetoro ljudi iz Grčke podnelo je sudu u Strazburu tužbu zbog zakona u svojoj zemlji, ali nisu imali uspeha. Tužbe postoje i u Italiji. Među masovnim protestima, koji okupljaju desetine hiljada ljudi, ističe se blokada luke u Trstu sredinom oktobra, kada su tamošnji radnici protestovali protiv zelenog sertifikata i hteli da "isposluju" barem besplatne testove. Policija je razbila blokadu, ali protesti lučkih radnika se nastavljaju.

Autor: