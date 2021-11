NUDE 5 MILIONA DOLARA ZA INFORMACIJE O NJEMU: Ko je El Čapov brat?

Aurelijano Guzman Loera, El Čapov brat, optužen je da je operisao pod zaštitom moćnog kartela Sinaloa zajedno sa Rupertom Salguerom Nevarezom, Hoseom Salugerom Nevarezom i Beribertom Salguerom Nevarezom.

We are offering rewards of up to $5M each for information leading to the arrest and/or conviction of traffickers Aureliano Guzman-Loera & the Salgueiro-Nevarez brothers. Thanks to @TheJusticeDept for our continued partnership to combat transnational crime. https://t.co/gJUS4Hbu7c