NAPAD NOŽEM U KANU! Muškarac ubo policajca! Oglasio se i ministar policije!

-Odmah putujem na lice mesta kako bih pružio podršku nacionalnoj policiji i gradu Kanu, dodao je Darmanin na svom Tviter nalogu.

Policajac je bio za volanom automobila ispred policijske stanice u 6.30 ujutro kada je napadač otvorio vrata vozila i ubo ga nožem, rekao je za AFP izvor iz policije koji želi da ostane anoniman, prenosi France24.com.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.